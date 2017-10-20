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Иранца хотят выслать из Екатеринбурга на казньСегодня в 10:26

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Из-за принятия православия.

Иранца Надера Раоуфи задержали в Екатеринбурге за нарушение паспортного режима. Сейчас иностранец, срок действия разрешающих пребывание документов которого истек еще в 2016 году, находится в спецприемнике. Там он ожидает депортации.

Надер был бы одним из многих, если бы в Иране ему не грозила смертная казнь за вероотступничество: в 2014 году в Москве молодой человек принял православие.

В Центре временного содержания иностранцев в Екатеринбурге подтвердили "Уралинформбюро", что мужчина действительно сейчас находится у них. По словам судебного пристава Ольги Бескурной, до этого Раоуфи какое-то время находится в областном психоневрологическом диспансере. "Решение о выдворении принял Тагилстроевский районный суд еще 11 июля 2017 года: тогда мужчине назначили административный штраф и депортацию", – заявила пристав.

В пресс-службе свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой сообщили, что обращение получено и работа по нему уже ведется. В частности, отметили, что мужчине могут помочь оформить статус беженца и организовать выезд в третью страну.

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