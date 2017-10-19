Здание "Союзмультфильма" возвращают РПЦСегодня в 18:47
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Согласно закону.
Бывшее здание студии "Союзмультфильм", расположенное в Москве на улице Долгоруковской, до конца года будет передано РПЦ. Об этом 19 октября заявил руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, передает "Уралинформбюро".
Необходимость отдать церкви помещение на Долгоруковской он объяснил требованиями федерального закона №327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", уточняет ТАСС.
До 1946 года на этом месте находился храм Святителя Николая в Новой Слободе. После войны помещение храма, уже закрытого к тому времени, было отдано под нужды мультипликаторов. В данный момент головной офис студии располагается по другому адресу — на улице Академика Королева, 21, в помещении на Долгоруковской находится фильмофонд "Союзмультфильма".
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