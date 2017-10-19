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В Свердловской области заледенеют дорогиСегодня в 18:42

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И пройдет снег.

На Свердловскую область надвигается непогода. Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, понижение температуры до минус пяти градусов.

Похолодание вызовет наледь на дорогах, что может привести к увеличению числа ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют водителям ограничивать скорость, следить за дистанцией, не допускать неожиданных маневров и резких торможений. Неопытным автолюбителям стоит и вовсе отказаться от поездок за рулем.

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