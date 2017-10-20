Дымить запретят в коммуналках и машинах.

Новая антитабачная концепция Минздрава РФ вводит ряд запретительных и ограничительных мер. Курить к 2022 году станет слишком дорого и негде.

В документе предлагается запретить курение в коммунальных квартирах, на автотранспорте, на расстоянии трех метров от остановок, входов в торговые центры, на пешеходных переходах, в личном транспорте в присутствии детей. А у ресторанов и кафе, где не курят уже несколько лет, отнимут кальяны, пишет "Российская газета".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", концепцией также предполагается введение экологического налога на сигареты и значительное повышение акцизов на табачные изделия.

Купить табак и электронные сигареты можно будет только в магазинах общей площадью не менее 50 квадратных метров. В торговых точках площадью более 100 квадратных метров табачную продукцию отодвинут на пять метров от касс.

Эти и другие меры, по мнению представителей Минздрава, приведут к снижению курильщиков в России на четверть.

Ранее по теме:

Минздрав "задерет" цены на сигареты