×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Инспекторы ДПС больше не будут забирать права на дорогеСегодня в 09:04

  • Текст

Вступил в силу новый регламент ГИБДД.

20 октября в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. В федеральном ведомстве настаивают, что документ носит чисто технический характер. Но в регламенте есть пункты, касающиеся и автомобилистов.

Среди нововведений: инспекторы ДПС могут останавливать автомобили вне стационарных постов, в особых случаях выставлять на дорогах засады. При нарушении ПДД, которое требует лишения прав, у водителя теперь есть три дня, чтобы сдать их самостоятельно. Забирать документ прямо на дороге больше не будут. А после ДТП водители больше не будут получать справки об аварии. Для обращения в страховую, им будут давать копии протоколов или постановлений об административном правонарушении, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×