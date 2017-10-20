Инспекторы ДПС больше не будут забирать права на дорогеСегодня в 09:04
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Вступил в силу новый регламент ГИБДД.
20 октября в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. В федеральном ведомстве настаивают, что документ носит чисто технический характер. Но в регламенте есть пункты, касающиеся и автомобилистов.
Среди нововведений: инспекторы ДПС могут останавливать автомобили вне стационарных постов, в особых случаях выставлять на дорогах засады. При нарушении ПДД, которое требует лишения прав, у водителя теперь есть три дня, чтобы сдать их самостоятельно. Забирать документ прямо на дороге больше не будут. А после ДТП водители больше не будут получать справки об аварии. Для обращения в страховую, им будут давать копии протоколов или постановлений об административном правонарушении, передает "Уралинформбюро".
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