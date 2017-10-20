На три месяца.

Министерство труда России выступило с инициативой дарить каждой матери при выходе из роддома набор для новорожденного. В комплект должны входить распашонки, подгузники, погремушки, соски на первые три месяца жизни ребенка, пишут "Известия".

Проект уже согласовали в Минэкономразвития. Откуда на его реализацию возьмут средства, не уточняется. Минтруд предлагает возложить эту обязанность на регионы. Стоит подобный набор может, в зависимости от области, 10-15 тысяч рублей.

Инициатива может вступить в силу уже в 2018 году. Стоит отметить, что подобная практика существует в 80 странах мира, передает "Уралинформбюро".