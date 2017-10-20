И побывать на горнолыжных курортах Швейцарии.

Для любителей горных лыж "Уральские авиалинии" открывают "зимний" регулярный рейс в Швейцарию из подмосковного Жуковского. Он будет выполнятся по пятницам с 29 декабря 2017 по 23 марта 2018 года. Перелет в одну сторону обойдется от 100 евро, а туда-обратно - от 220 евро (включая все сборы и багаж), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Билеты можно купить на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262 и в авиакассах.

Те, кому наскучит проводить новогодние на горнолыжных склонах, могут посетить достопримечательности Женевы. Например,фонтан Же-До, бьющий в небо прямо из озера Леман и 126 лет являющийся символом Швейцарии. Стоит заглянуть и в с собор Святого Петра, который сочетает большую часть архитектурных стилей Европы и хранит трон реформатора Жана Кальвина. Любителей цветов восхитит ботанический сад, где собраны растения со всего мира, а ценителей прошлого - площадь Бург-де-Фур, построенная в эпоху римлян и окруженная множеством исторически значимых зданий.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За 9 месяцев 2017 года ее услугами воспользовались 6,1 миллиона пассажиров. Более чем по 200 направлениям их доставили 43 лайнера Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).