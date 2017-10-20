Отвечать придется перед прокурором.

В центральной горбольнице Березовского проходит прокурорская проверка. Поводом стала жалоба местной жительницы на то, что хирурги забыли в ней часть резиновой перчатки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Женщина рассказала, что в июне 2017 года по медпоказаниям ей сделали операцию, в конце которой временно поставили так называемый "перчаточный дренаж" для оттока жидкости, которая выходила через отверстие в брюшной полости. Через три месяца шов на животе разошелся, и она обнаружила, что из него торчит кусок не извлеченного после хирургического вмешательства дренажа. Она вновь обратилась в больницу, где врачи удалили все, что "забыли" в ней ранее.

"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники бригады больницы, которые участвовали в проведении операции данной пациентке", - пояснили в ведомстве.

При подтверждении ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны медицинского персонала может быть возбуждено уголовное дело.

Для установления всех обстоятельств произошедшего начата также доследственная проверка следственными органами СУ СКР по Свердловской области.