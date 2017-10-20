До 20 тысяч рублей.

В России ужесточат наказание для водителей большегрузных машин, уклоняющихся от платежей за проезд по федеральным трассам. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму, передает "Уралинформбюро".

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Он предполагает повышение штрафов за неуплату в системе "Платон" в четыре раза - до 20 тысяч рублей.

В пояснительной записке уточняется, что увеличение штрафа "служит для стимулирования владельцев (собственников) транспортных средств к соблюдению законодательства".

Кроме того, предлагается увеличить срок давности для привлечения к административной ответственности водителей большегрузов до полугода, а не в течение двух месяцев, как, например, сейчас.

"Платон" - система сбора платы за проезд по федеральным трассам. Ее взимают с грузовиков массой более 12 тонн. Она заработала в ноябре 2015 года с первоначальным тарифом 3,73 рубля за километр. Тариф временно снизили до 1,53 рубля за километр.

У дальнобойщиков "Платон" вызывает массу негодования. Во многих городах России, в том числе и под Екатеринбургом, водители большегрузов устраивали акции протеста.

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