И продукции без документов.

Сотрудники надзорных органов обнаружили на екатеринбургском рынке "Таганский ряд" 307 килограммов мяса, на которые не было документов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

"В ходе осмотра инспекторы установили, что на данную продукцию нет ветеринарных сопроводительных документов, клейм. Кроме того, были нарушены условия хранения мяса. В результате рейда было составлено три протокола о нарушении ветеринарного законодательства", - уточнили в ведомстве.

Поскольку ветеринарно-санитарное состояние продукции осталось неясным, она была изъята. Мясо сожгут на спецпредприятии.