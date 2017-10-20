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На "Таганском ряду" нашли сотни килограммов тухлого мясаСегодня в 10:48

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И продукции без документов.

Сотрудники надзорных органов обнаружили на екатеринбургском рынке "Таганский ряд" 307 килограммов мяса, на которые не было документов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

"В ходе осмотра инспекторы установили, что на данную продукцию нет ветеринарных сопроводительных документов, клейм. Кроме того, были нарушены условия хранения мяса. В результате рейда было составлено три протокола о нарушении ветеринарного законодательства", - уточнили в ведомстве.

Поскольку ветеринарно-санитарное состояние продукции осталось неясным, она была изъята. Мясо сожгут на спецпредприятии.

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