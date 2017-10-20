Музей ММК стал машиной времени Сегодня в 13:30
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Возвращая металлургов-ветеранов в молодость.
Научно-технический музей ММК отмечает 44-летие. Официальное открытие музея трудовой славы комбината состоялось 5 октября 1973 года в Левобережном дворце культуры металлургов. Его руководителем стал Евгений Евсеев.
Центральным экспонатом самой первой экспозиции стал огромный глобус, где красными линиями были обозначены трудовые связи ММК с 50 странами мира. Главные достопримечательности того времени - действующие модели доменной и мартеновской печей, а также коксовой батареи.
Однако история музея началась гораздо раньше, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК". В 30-е годы начальник Магнитостроя Яков Гугель приказал информационному отделу "немедленно приступить к сбору и подготовке всех имеющихся на строительстве материалов, которые могут быть использованы для организации музея". В список была включена даже информация по археологии и краеведению. Идею создания музея строящегося завода-гиганта позже поддержали директора ММК Авраамий Завенягин и Павел Коробов.
В 1937 году первый руководитель музея ММК Петр Петрожицкий был арестован как враг народа, а через год - расстрелян. Уникальные фонды были утрачены. Возрождение экспозиции началось только в 70-е годы, практически с нуля.
За последние годы пополнилась коллекция действующих моделей цехов и агрегатов, теперь они отражают всю технологическую цепочку ММК. Широко представлена современная деятельность комбината, социальная сфера. Отдельная экспозиция посвящена директорам предприятия.
Музей всегда пользуется огромной популярностью. Его с удовольствием посещают и школьники, и ветераны: одни с головой погружаются в историю, другие - возвращаются в годы своей юности.
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