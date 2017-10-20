×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Астанчанка заплатит сотрудникам банка за моральный вредСегодня в 11:23

Женщина обругала их по телефону.

Жительница Астаны заплатит операторам call-центра банка за моральный вред. Женщина звонила в кредитную организацию и оскорбляла сотрудников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда Астаны, подсудимая взяла в банке кредит в 2011 году. К февралю 2017 году у нее появилась просрочка.

В ходе телефонного разговора с оператором, пытавшемся помочь заемщице с долгом, завязался конфликт: женщина "на повышенных тонах обозвала мужчину нецензурным выражении и оскорбила его честь и достоинство". Через несколько минут она дважды позвонила в банк, продолжая оскорблять других операторов.

Инцидент повторился через 11 дней: подсудимая снова связалась с call-центром и снова обругала операторов.

Алматинский райсуд Астаны взыскал с женщины в общей сложности 40 000 тенге (около 6 800 рублей).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
это что, дурной пример для подражания русским банкам? Сегодня в 11:42

А что такое "повышенный тон"?????? Что за идиотское определение????????? Что, уже и на это есть какая-то норма в УК РФ????????????? И как она нормируются, вернее, он, тот самый "повышенный тон"???????

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×