Женщина обругала их по телефону.

Жительница Астаны заплатит операторам call-центра банка за моральный вред. Женщина звонила в кредитную организацию и оскорбляла сотрудников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда Астаны, подсудимая взяла в банке кредит в 2011 году. К февралю 2017 году у нее появилась просрочка.

В ходе телефонного разговора с оператором, пытавшемся помочь заемщице с долгом, завязался конфликт: женщина "на повышенных тонах обозвала мужчину нецензурным выражении и оскорбила его честь и достоинство". Через несколько минут она дважды позвонила в банк, продолжая оскорблять других операторов.

Инцидент повторился через 11 дней: подсудимая снова связалась с call-центром и снова обругала операторов.

Алматинский райсуд Астаны взыскал с женщины в общей сложности 40 000 тенге (около 6 800 рублей).