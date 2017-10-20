Центрального.

Жители села Миасское (Красноармейский район) бьют тревогу. Они рискуют замерзнуть в собственных домах.

Как сообщили "Уралинформбюро" сельчане, глава района Юрий Сакулин заявил им, что центрального отопления в этом году не будет, и предложил приобрести газовое оборудование за свой счет.

В селе замерзают пять домов, расположенных на улице Ленина. По словам людей, сложившейся ситуации предшествовало отсутствие тепла в их домах в разгар отопительного сезона.

"После того, как нас три недели не подключали к отоплению, мы обратились с коллективной жалобой к заместителю главы района по ЖКХ и строительству Олегу Диндиберину. На встрече Олег Викторович отметил, что теплотрасса около наших домов требует ремонта, но на это нет средств. Тем не менее, он пообещал, что вопрос будет решен, и тепло обязательно появится", - рассказывает местный житель Владимир.

Однако через два дня, рассказали очевидцы, в селе появилась спецхетника и бригада рабочих, которые начали выкапывать трубы теплотрассы. Ремонтники заявили, что выполняют указания главы района. По их словам, решение об отключении было принято давно.

На очередной встрече с чиновниками жителям села было объявлено, что они обязаны перейти на индивидуальное газовое отопление, поскольку центральное отопление домов осуществляться не будет. Представители администрации заявили, что заранее разослали всем предупреждения о грядущем отключении. По словам сельчан, Юрий Сакулин посоветовал тем, у кого нет денег на покупку оборудования (порядка 150 тысяч рублей), взять кредиты, либо топить дома печкой. Ремонтировать теплотрассу глава отказался. "Не видит целесообразности в подобной трате денег ради нескольких домов", сетуют жители.

"Естественно, никаких уведомлений мы не получали. Нас лишили отопления без предупреждения и без возможности подготовиться к зиме. Переход на газовое отопление и согласование соответствующего проекта занимают до двух месяцев. Если сейчас мы начнем закупать оборудование (хотя такой возможности не имеем), то в лучшем случае получим тепло к середине января. К тому времени на улице будут 30-градусные морозы. Мы с ужасом ждем холодов", - говорит жительница Миасского Ирина Метельских.



Фото: Дмитрий Руденок

Сегодня сельчане пытаются отстоять оставшиеся участки теплотрассы любыми доступными способами. Они даже пытались перегородить спецтехнике путь своими личными авто. Кроме того, жители Миасского написали коллективное заявление в районную прокуратуру и обратились к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области.

Получить оперативный комментарий у главы Красноармейского района Юрия Сакулина не удалось. "Идет совещание с энергетиками", - ответили в приемной руководителя. Замглавы по ЖКХ и строительству Олег Диндиберин также оказался недоступен – выехал в Челябинск.

"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием ситуации.