Екатерина Столярова работает в "Уральских авиалиниях".

Старший бортпроводник "Уральских авиалиний" Екатерина Столярова вышла в финал международного конкурса Topstewardess 2017. Екатеринбурженка блестяще прошла экзамен по аварийно-спасательному оборудованию и основам воздушного законодательства, а также стресс-собеседование, набрав наибольшее количество баллов.

Теперь ей предстоит борьба за корону с 23 коллегами из других авиакомпаний.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", Екатерина убедительно продемонстрировала не только свое безграничное обаяние, сильный уральский характер, но и высокие профессиональные качества, знание дела и любовь к небу.

"Topstewardess 2017 - это не просто конкурс красоты среди бортпроводниц. Это событие, где мы можем показать себя как профессионала авиации, поучиться друг у друга и рассказать о любимой авиакомпании. Для меня это в первую очередь - проверка себя и своих возможностей. И конечно, я готова побороться за титул самой красивой стюардессы мира в финале конкурса!" - поделилась Екатерина.

Бортпроводницы "Уральских авиалиний" ежегодно участвуют в профессиональном конкурсе на звание самой красивой стюардессы. В прошлом году сотрудница авиакомпании завоевала титул второй вице-мисс среди 1000 с лишним девушек со всей страны. В этом году в состязании примут участие представительницы не только российских, но и зарубежных авиаперевозчиков.