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Призывник отправится в тюрьму за отказ носить военную формуСегодня в 12:13

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Это противоречило его религиозным убеждениям.

В Таджикистане 18-летний Даниил Исломов проведет в колонии полгода за отказ носить военную форму во время прохождения срочной службы в армии. Как сообщает Sputnik, приговор вынес военный суд Хатлонской области.

Известно, что призывник вступил в конфликт из-за религиозных убеждений: Исломов – сторонник запрещенной на территориях РФ и Таджикистана организации "Свидетели Иеговы".

Молодого человека призвали в армию в апреле 2017 года. В военкомате он заявил, что ношение формы противоречит его взглядам. Тогда он подчеркнул, что согласен только на альтернативную гражданскую службу, передает "Уралинформбюро".

Призывнику отказали: закон об иных возможностях прохождения срочной службы в республике еще не принят. После этого Исломова отправили в воинскую часть в Курган-Тюбе, где и задержали за уклонение от исполнения обязанностей.

Стоит напомнить, что убеждения "Свидетелей Иеговы" полностью запрещают участия в боевых действиях, независимо от того, носит ли война агрессивный или оборонительный характер.

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