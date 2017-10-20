Зарезервировано 615 гектаров.

Власти Среднего Урала продолжают готовиться к возможной победе в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025. Выигрыш должен преобразить Екатеринбург, однако без принятия непопулярных решений не обойтись.

19 октября на портале правовой информации Свердловской области было опубликовано постановление регионального правительства, согласно которому 615 гектаров екатеринбургских земель зарезервированы для выполнения мероприятий по подготовке к проведению Всемирной универсальной выставки.

В документе сказано, что в ближайшие 3 года на этих территориях нельзя будет строить ничего нового, проводить капитальный ремонт существующих строений, а также оформлять участки в собственность.

Зарезервированы под ЭКСПО-2025 земли в границах улиц Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – западных границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0.30.70.70.:1 и 66:41:0.30.70.61:3 – Большого Конного полуострова – набережной Верх-Исетского пруда. Стоит отметить, что в "зону резерва" попали несколько коллективных садов и садовых товариществ.