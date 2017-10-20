Мэрии Екатеринбурга грозят судом за темные дворыСегодня в 14:37
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За дело взялась прокуратура.
Прокуратура Свердловской области собирается подать в суд на администрацию Екатеринбурга за отключение освещения во дворах.
"Двор и придомовая территория – это места общего пользования. Финансовая нагрузка по освещению магистралей, улиц и общественных мест лежит на органах местного самоуправления", – пояснила пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова.
Стоит отметить, что подобные судебные обращения уже выигрывали прокуратуры Чебоксар и Нижнего Новгорода, передает "Уралинформбюро".
Свет во дворах столицы Урала пропал еще летом. Как выяснилось, городская администрация решила перевести освещение на баланс жильцов многоквартирных домов. Такую инициативу не поддержал федеральный Минстрой. Мэрия же согласилась вернуть на свой баланс освещение дорог, ведущих к детским садам и школам.
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