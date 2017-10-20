Тюменский студент взял золото WorldSkills Abu Dhabi 2017Сегодня в 15:04
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В номинации "Сетевое и системное администрирование".
Студент Тюменского госуниверситета Леонид Шмаков стал победителем WorldSkills Abu Dhabi 2017 в номинации "Сетевое и системное администрирование". Учащаяся Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменева получила медаль за мастерство в компетенции "Малярные и декоративные работы". Глава региона Владимир Якушев направил поздравления молодым людям и их наставникам, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
В общекомандном зачете 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 безоговорочную победу одержала национальная сборная России. 32 из 58 ее участников получили медали: 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали, а также 21 награду за мастерство. В медальном зачете российская команда заняла пятое место.
Соревнования в Абу-Даби, прошедшие 14-19 октября, собрали более 1 300 конкурсантов из 77 стран. Всего на WorldSkills 2017 были представлены 52 компетенции. Сборная России впервые приняла участие по всем дисциплинам.
На церемонии закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017 флаг чемпионата мира торжественно передали России - следующее первенство пройдет 29 августа - 3 сентября 2019 года в Казани. Столица Татарстана обошла Париж и бельгийский Шарлеруа.
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