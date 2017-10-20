×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Шаманы Киргизии поедут спасать американцев от извержения вулканаСегодня в 14:57

  • Текст

Если президент даст денег.

Кыргызстанские шаманы просят помощи у властей Республики. Группа из 21 человека хочет отправиться в США, чтобы "спасти народ Америки от извержения Йеллоустонского вулкана", передает "Уралинформбюро".

Такое заявление на своей странице в Facebook сделала "эксперт по науке Манаса" Замира Муратбекова.

Женщина попросила у "президента КР Сооронбая Жээнбекова" (на данный момент действующим главой государства является Алмазбек Атамбаев - прим.ред.), премьер-министра и министров иностранных дел и культуры помочь с получением виз и выплатой командировочных для поездки в Америку.

По словам Муратбековой, группа шаманов получила "послания с Духовных миров", которые требуют, чтобы они срочно отправились в штаты, где должны будут провести обряды и направить силу вулкана Йеллоустоун в "41 мелкий вулкан".

В качестве подтверждения своей чудодейственной силы заявительница напоминает о строительстве Камбаратинской ГЭС, когда был произведен взрыв. По плану он должен был спровоцировать 9-балльное землетрясение, но после действий шаманов его сила была лишь 3-4 балла.

Также Муратбекова заявила, что в результате действий "Кыргызстану будет прощен долг".

В пресс-службе аппарата президента Республики не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×