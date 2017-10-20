Если президент даст денег.

Кыргызстанские шаманы просят помощи у властей Республики. Группа из 21 человека хочет отправиться в США, чтобы "спасти народ Америки от извержения Йеллоустонского вулкана", передает "Уралинформбюро".

Такое заявление на своей странице в Facebook сделала "эксперт по науке Манаса" Замира Муратбекова.

Женщина попросила у "президента КР Сооронбая Жээнбекова" (на данный момент действующим главой государства является Алмазбек Атамбаев - прим.ред.), премьер-министра и министров иностранных дел и культуры помочь с получением виз и выплатой командировочных для поездки в Америку.

По словам Муратбековой, группа шаманов получила "послания с Духовных миров", которые требуют, чтобы они срочно отправились в штаты, где должны будут провести обряды и направить силу вулкана Йеллоустоун в "41 мелкий вулкан".

В качестве подтверждения своей чудодейственной силы заявительница напоминает о строительстве Камбаратинской ГЭС, когда был произведен взрыв. По плану он должен был спровоцировать 9-балльное землетрясение, но после действий шаманов его сила была лишь 3-4 балла.

Также Муратбекова заявила, что в результате действий "Кыргызстану будет прощен долг".

В пресс-службе аппарата президента Республики не смогли оперативно прокомментировать информацию.