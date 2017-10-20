Приставы будут "вязать" злостных алиментщиковСегодня в 15:41
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Без помощи полиции.
Судебные приставы получили право задерживать за долги по алиментам без участия полиции. Соответствующий законопроект 20 октября в третьем чтении приняла Госдума РФ, передает "Уралинформбюро".
После вступления документа в силу, приставы будут самостоятельно задерживать неплательщика и доставлять к месту составления протокола об административном правонарушении.
Стоит отметить, что неуплата алиментов наказывается административным арестом на срок до 15 суток, обязательными работами или штрафом до 20 тысяч рублей. Если алиментщик продолжает уклонятся от уплаты, его могут привлечь к уголовной ответственности.
По мнению экспертов, новые права приставов никак не повлияют на неплательщиков алиментов. Более того, для подобной работы штата ФССП недостаточно.
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