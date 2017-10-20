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Президиум ВАК оставил Мединского со степеньюСегодня в 15:33

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Доктора исторических наук.

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ рекомендовал сохранить ученую степень за министром культуры РФ Владимиром Мединским. 20 октября чиновника поддержали 14 членов ВАК. Против высказались шестеро, передает "Уралинформбюро".

Президиум ВАК признал несостоятельными претензии к диссертации министра культуры, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Окончательное решение об ученой степени Мединского примет Минобрнауки. В том, что он останется доктором исторических наук, сомневаться не приходится - глава федерального ведомства Ольга Васильева ранее пообещала не лишать коллегу докторских регалий.

Владимир Мединский защищал диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков" в 2011 году. Ряд экспертов поставили под сомнение уникальность и научность работы министра и потребовали лишить Мединского степени доктора наук.В начале октября экспертный совет ВАК поддержал эту инициативу.

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