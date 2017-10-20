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Мумия поссорила кыргызстанских археологов и МинкультСегодня в 15:57

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После полувека в музее останки захоронили.

Ученые Кыргызстана требуют вернуть в музей мумию женщины I-V вв н.э, которую захоронили в конце прошлой недели в Баткенской области по решению Минкульта.

По словам заведующей отделом археологии Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Кадичи Ташбаевой, захоронить мумию решили люди, не понимающие научной значимости и важности находки, передает "Уралинформбюро".

Ташбаева заявила, что была единственным ученым-археологом в комиссии, которая решала, что делать с мумией. Остальные места заняли представители МВД, ГКНБ, Минкульта. "Решение о захоронении приняли под давлением священнослужителей, которые считают, что по шариату мумию человека нужно захоронить", – цитирует ее "Интерфакс".

Другие археологи назвали перенос останков "умышленным уничтожением научного материала и ударом в спину науки".

В противовес специалистам, захоронения требовала группа активистов-шаманов, аргументируя это "насланными духом мертвой женщины проклятиями".

В Минкульте пообещали ученым обеспечить доступ к месту захоронения для проведения необходимых научных исследований. Также там отметили, что это сделано ради сохранения самих останков: чтобы поддерживать их в музее, необходимо проводить дорогостоящее бальзамирование, на которое нет денег.

Мумию молодой женщины нашли ленинградские археологи в 1956 году. Останки передали в государственный исторический музей, где они и находились до недавнего времени.

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