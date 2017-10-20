Вместе с концентратами для ванн.

Запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлен еще на полгода. Соответствующее постановление главного санитарный врач РФ Анны Поповой опубликовано официальном интернет-портале правовых актов, передает "Уралинформбюро".

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией", - гласит документ.

В "опалу" попали и спиртосодержащие пищевые добавки, а также ароматизаторы. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Причиной для введения запрета на торговлю непищевой продукцией "крепче" 25 градусов стало массовое отравление жителей Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник" в декабре 2016 года. В ее составе вместо этилового оказался метиловый спирт.