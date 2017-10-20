Об этом задумалась мэрия.

Власти Екатеринбурга заинтересовались идеей сделать дни, когда в уральской столицы пройдут игры ЧМ-2018, выходными для горожан. Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы администрации города Сергей Тушин, передает "Уралинформбюро".

"Интересным считаю идею калининградских коллег обратиться к работодателям с предложением предоставить выходной день своим сотрудникам в день матча", – написал чиновник.

Стоит отметить, что сейчас власти Калининграда работают над организацией дополнительных выходных. Это, по мнению местного мэра, позволит разгрузить дороги в дни мундиаля.

В Екатеринбурге игры чемпионата мира по футболу пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.