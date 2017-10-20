На все выходные.

21 и 22 октября на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет традиционная ярмарка выходного дня. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

Торговые ряды будут работать с 09.00 до 16.30. С вечера пятницы и до конца ярмарки парковка на площади будет запрещена. Оставить машину можно будет на примыкающих улицах или в подземном паркинге соседнего торгового центра, пояснили в администрации.