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Данила Багров обошел Илью Муромца в рейтинге национальных героевСегодня в 16:26

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"Брата" поддержала почти половина россиян.

Персонаж российских фильмов "Брат" и "Брат 2" Данила Багров признан национальным героем. Таковы результаты интернет-голосования, которое прошло в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

За героя Сергея Бодрова-младшего проголосовало 45% респондентов. На втором месте - Илья Муромец (13%), на третьем - Глеб Жеглов (11%). Также россияне голосовали за Штирлица, Дядю Степу, Ольгу Терентьеву и Сергея Глухарева.

Криминальная драма "Брат" режиссера Алексея Балабанова вышла в 1997 году. По сюжету Данила Багров - ветеран Первой чеченской войны. Он приезжает в Санкт-Петербург, где оказывается втянут в бандитские разборки. Фильм занял 23 место в списке 100 лучших фильмов по версии журнала "Афиша". В 2000 году вышло продолжение картины, в котором Багров отправляется в США.

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