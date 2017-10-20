Для их же блага.

Пожилым людям в трамваях и автобусах лучше стоять, чем сидеть. Об этом заявил профессор Оксфордского университета и консультант по вопросам общественного здравоохранения Англии Мьюир Грей, пишет The Sun.

Эксперт отмечает, что представители старшего поколения должны чаще заниматься легкой физической активностью и рекомендовал старикам стоять в транспорте, а не требовать, чтобы им уступили занятые места, передает "Уралинформбюро".

Как уверяет ученый, малоподвижный образ жизни плохо сказывается на здоровье престарелых людей. Чтобы дольше поддерживать тонус мышц, которые с возрастом только слабеют, и сердечно-сосудистой системы, пожилым гражданам также стоит меньше пользоваться лифтами и ходить в магазины с сумками. В целом ходьбе следует уделять не менее 10 минут в день, уверен Грей.

Кроме того, он советует родственникам стариков убрать из дома кресло-подъемники, а вместо них установить дополнительные перила, чтобы пенсионеры чаще поднимались по лестнице и не отлынивали от физических нагрузок.