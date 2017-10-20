Опасность подобных ласк доказали ученые.

Американские исследователи изучили влияние орального секса на здоровье мужчин. "Казановы", которые разделили ласки с пятью и более партнерами и к тому же курят, рискуют заработать рак головы (например, головного мозга или кожи головы) и шеи. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Oncology.

Данную онкологию вызывает вирус HPV16 — один из видов папилломавируса человека. Он передается бытовым и половым путем через кровь, кожу и слизистые оболочки. Кроме рака HPV16 может провоцировать появление бородавок.

Авторы исследования изучили данные 13 089 человек в возрасте от 20 до 69 лет, передает "Уралинформбюро".