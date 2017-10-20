Ремонт дорог Екатеринбурга шокировал главу областного УГИБДД ДёминаСегодня в 17:26
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"Вопиющая ситуация!"
Глава свердловского УГИБДД Юрий Дёмин раскритиковал затянувшийся летом 2017 года ремонт екатеринбургских дорог. По его словам, в ряде случаев в подходе ремонтников здравый смысл не наблюдался.
"Я просто шокирован той ситуацией, которая складывалась этим летом с ремонтом дорог. Да, дороги нужно ремонтировать, но во всех делах должен быть здравый смысл. У нас в текущем год подход был один: согласовали ремонт, а как он будет выполняться и в какие сроки - этими вопросами никто не задавался", - сообщил Демин "Уралинформбюро".
Он вспомнил несколько особо резонансных случаев – на улицах Репина, Карла-Либкнехта, Фурманова и проспекте Ленина.
"Перекресток Ленина – Карла Либкнехта. Пришли с теплотрассы сотрудники и говорят: "Нам нужно перекрывать его полностью". Мы спрашиваем: "Куда деть 10 тысяч автомобилей, которые там проезжают? Вы перекопали Мамина-Сибиряка – куда им ехать?" Стали работать, выяснилось, что можно ограничиться перекрытием половины одной полосы. И сделали быстро", - рассказал глава свердловского УГИБДД.
"Вопиющей ситуацией" он также назвал ремонт теплосетей на перекрестке Фурманова–Московская.
"Проблема была реальная. Коллапс транспортный! Идет большой поток авто утром и вечером - и все это упирается в улицу Большакова, которая и так перегружена. Пошли ДТП. Начинаем вникать – что с производственными работами? Я лично дважды ходил на стройку. Заходим туда, и что видим? Стоит экскаватор, в одном месте два человека, в другом – два, и никто ничего не делает. И на всем протяжении - от Серова до Московской - Фурманова закрыта. Спрашиваем: "Почему не работаете?" Отвечают: "А у нас определенных строительных материалов нет". Мы наказали всех! И поставили к воротам экипаж. На следующий день какое-то движение пошло - идеи и предложения, что можно определенную часть дороги расчистить. Через какой-то промежуток времени мы пустили сначала один ряд, потом – два ряда, после чего работы начали ускоряться", - прокомментировал ситуацию Юрий Дёмин.
Особое возмущение у начальника ГИБДД вызвал затянувшийся ремонт проспекта Ленина.
"Я вообще в шоке! Я понимаю, что были определенные проблемы по заготовке стройматериалов. Но это вина заказчика - администрации. Зачем весь проспект Ленина от Вайнера до Московской надо было перекапывать, если можно делать этапами с учетом поступления стройматериалов? Идет женщина с ребенком и не может перейти через перекресток – все перекопали, здесь землю высыпали, здесь асфальт привезли, здесь плитка тротуарная лежит. Культуры производства работ вообще не наблюдалось в этом году на проспекте Ленина", - резюмировал Дёмин.
Комментировать ремонт Макаровского моста, открытие которого задерживается, полицейский пока не стал – до завершения работ.
"На следующей неделе, когда будет открытие моста по временной схеме, мы съездим и посмотрим, как выполнены работы. Мы выставили определенное количество сотрудников с одной и другой стороны моста, которые должны помогать проходить транспорту утром и вечером", - добавил он.
Стоит напомнить, что власти Екатеринбурга перенесли дату открытия трамвайного и автомобильного движения по Макаровскому мосту. Ранее чиновники говорили, что запуск транспортных потоков запланирован на 23 октября, однако проехать по сооружению через Исеть автомобилисты смогут только утром 24 октября. К этому времени будут завершены испытания моста на прочность. В качестве проверки на путепровод выведут перегруженные КамАЗы.
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