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Красноуральские коммунальщики обогревают улицы вместо квартирСегодня в 17:45

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За ущемление прав горожан их вызовут в суд.

Прокуратура Красноуральска через суд заставит местных коммунальщиков изолировать трубы тепловых сетей. Претензии у ведомства возникли к МУП "Красноуральская ТеплоСетевая Компания", передает "Уралинформбюро".

Отсутствие изоляции прокуратура обнаружила на участке протяженностью свыше 5 километров.

"Не приведение в надлежащее состояние изоляции тепловых сетей создает условия для потери энергии в зимний период и, как следствие, негативно влияет на теплоснабжение, создает угрозу нарушения прав граждан, проживающих в многоквартирных домах на пользование коммунальными услугами надлежащего качества", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.

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