"Зяблицев-Фонд" продолжает раздавать подарки.

В Екатеринбурге продолжается празднование Дня пожилого человека. Умудренных опытом жителей уральской столицы поздравляют сотрудники "Зяблицев-Фонда" - организуют концерты с яркими танцевальными и вокальными номерами.

В ходе одного из мероприятий малым серебряным знаком Законодательного Собрания Свердловской области была награждена директор гимназии №13 Римма Стихина.

"При ней в гимназии появились все условия для максимального раскрытия творческого потенциала педагогов и учащихся, постоянно ведется работа по выявлению одаренных детей. За 2016-2017 годы 68 учеников гимназии стали победителями и призерами муниципального и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам", - сообщил агентству "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Евгений Зяблицев.

Кроме того, в честь Дня пожилого человека награду получили победители конкурса "Красота своими руками". Его провел ранее также проводил "Зяблицев-Фонда" - жителям Екатеринбурга было предложено выслать фотографии с необычными идеями по благоустройству своего дома, балкона или придомовой территории.