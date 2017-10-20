Счет выставит Дёмин.

В Екатеринбурге с весенне-летнего сезона 2018 года автоинспекторы начнут бороться с велосипедистами, которые ездят по тротуарам. Об этом 20 октября 2017 года "Уралинформбюро" сообщил глава свердловского УГИБДД Юрий Дёмин. По его словам, необходимость этой меры стала отчетлива видна после того, как велосипедист на высокой скорости сбил ребенка в центре столицы Урала.

"Обратите внимание, мы умышленно никогда не комментировали эту ситуацию. А почему? Когда в Екатеринбурге началось активное велосипедное движение, мы увидели противостояние велосипедистов по отношению к нам. Мы терпели, потому что муниципалитет шел им на встречу, делал какие-то полезные вещи, проводил мероприятия. Но ДТП, которое произошло с ребенком у 9-й гимназии, на мой взгляд, подводит черту этому. Говорит: "Стоп, хватит, давайте работать по законам в данном случае!", - заявил Дёмин.

По его словам, велосипедистам дали полную свободу, чем они активно пользуются, гоняя на высокой скорости по тротуарам.

"Ограничивал кто-то их в этом? Честно говорю, что нет. И они посчитали, что им все можно. Давайте разбираться. Чья это зона? Пешеходная! Велосипедная зона должна выделяться конструкциями либо разметкой - в этом случае ставится дорожный знак, а через 20 метров наносится соответствующее обозначение. Есть это пространство - по нему двигаются велосипедисты. Нет его, и велосипедист поехал по тротуару. Со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия. Потому что это уже становится угрозой. Идет мама с малышом – и здесь же на большой скорости пролетает велосипедист", - рассказал глава УГИБДД.

Он также добавил, что за 9 месяцев 2017 года в области зарегистрировано 62 ДТП с участием велосипедистов, в которых 6 человек погибли и 56 пострадали. Почти две трети аварий произошли по вине байкеров.

Инцидент, когда велосипедист на большой скорости сбил 9-летнего мальчика, вызвал широкий общественный резонанс. ДТП произошло 16 октября 2017 года напротив центрального входа в гимназию №9 на проспекте Ленина. Стражи правопорядка разыскивают байкера, однако пока поиски успехом не увенчались.

Стоит отметить, что, согласно федеральному законодательству, движение велосипедистов по тротуарам запрещено. Исключение сделано для тех, кто едет вместе с детьми до 14 лет. Соответствующие изменения в ПДД были внесены летом 2017 года.

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