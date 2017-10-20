20 белых медведей прописались в чукотском селеСегодня в 18:17
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Ради мертвых моржей.
Рядом с чукотским поселком Рыркайпий поселилось два десятка белых медведей. Причиной нашествия белых медведей стало большое количество моржей, которые собрались на мысе Кожевникова недалеко от села, передает "Уралинформбюро".
Накануне один из хищников напугал ластоногих, некоторые из них в панике попрыгали вниз и разбились о камни. Разлагающиеся туши моржей для медведей стали лакомой приманкой.
"Многие испуганные моржи прыгали с утесов на мысе Кожевникова, пытаясь спастись от хищников. На лежбище было до 5000 моржей, но несколько сотен из них погибли", – цитирует местного жителя The Siberian Times.
Населения села - а это около 600 человек - оказалось под угрозой нападения медведей. Пока одни хищники питаются погибшими моржами, другие, в основном это молодые особи, из любопытства подходят к жилищам селян. 16 октября один из зверей пытался проникнуть в жилой дом через окно.
Чтобы сохранить жизни людей специалисты научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" организовали в селе дежурство. Наблюдатели следят за хищниками и отгоняют их от человеческого жилья.
Стрелять в животных местные жители не могут - белый медведь занесен в Красную книгу РФ и в Международную Красную книгу. В России охота на него полностью запрещена.
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