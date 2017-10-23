И снегопады.

Нынешняя неделя в Свердловской области обещает быть холодной: будет дуть северный ветер, пройдет снег, а температура даже днем будет опускаться ниже нуля. Таковы прогнозы Уральского УГМС, передает "Уралинформбюро".

Днем в понедельник температура воздуха составит от плюс трех до минус двух градусов, северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1-6 градусов, при прояснении - до минус 11. Во вторник ветер усилится до 5-10 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду, днем будет около нуля. В среду синоптики ожидают небольшой снег, дневная температура не изменится.

В Екатеринбурге в первой половине недели осадков не ожидается, днем будет около нуля, по ночам - минус 3-6 градусов.