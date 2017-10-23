Власти ищут альтернативу повышению пенсионного возрастаСегодня в 09:40
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Пенсию придется зарабатывать дольше.
В российском правительстве рассматривают возможную альтернативу повышению пенсионного возраста. Как пишет газета "Ведомости", ссылаясь на проверенные источники, в Кремле намерены повышать не возраст, а минимальный трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости.
По данным собеседников издания, резкое повышение пенсионного возраста не даст необходимого для бюджета эффекта в короткий период. С другой стороны, как подчеркивает другой источник газеты, повышение стажа станет стимулом для того, чтобы людям хотелось больше работать для получения более высокой страховой пенсии.
Таким образом, россияне будут дольше работать, чтобы получать более высокую пенсию, и выходить из серого сектора, что обелит экономику и пополнит бюджет ПФР, уверены эксперты.
Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Чтобы получить страховую пенсию, к этому времени они должны набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). Два последних требования постепенно повышаются: к 2025 году минимальный стаж составит 15 лет, а минимальная сумма баллов – 30, передает "Уралинформбюро".
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