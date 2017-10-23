×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Власти ищут альтернативу повышению пенсионного возрастаСегодня в 09:40

  • Текст

Пенсию придется зарабатывать дольше.

В российском правительстве рассматривают возможную альтернативу повышению пенсионного возраста. Как пишет газета "Ведомости", ссылаясь на проверенные источники, в Кремле намерены повышать не возраст, а минимальный трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости.

По данным собеседников издания, резкое повышение пенсионного возраста не даст необходимого для бюджета эффекта в короткий период. С другой стороны, как подчеркивает другой источник газеты, повышение стажа станет стимулом для того, чтобы людям хотелось больше работать для получения более высокой страховой пенсии.

Таким образом, россияне будут дольше работать, чтобы получать более высокую пенсию, и выходить из серого сектора, что обелит экономику и пополнит бюджет ПФР, уверены эксперты.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Чтобы получить страховую пенсию, к этому времени они должны набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). Два последних требования постепенно повышаются: к 2025 году минимальный стаж составит 15 лет, а минимальная сумма баллов – 30, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×