Прием студентов запрещен.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила прием студентов в два вуза УрФО. Зачислять новых учащихся теперь не может Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" и екатеринбургская "Академия туризма и международных отношений". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ограничительные меры на вузы наложены за неисполнения выданных ранее предписаний в установленные сроки.