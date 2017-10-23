В подчинении - более 700 человек.

В Бундесвере впервые командование батальоном доверили женщине-трансгендеру. Подполковник Анастасия Бифанг взяла под командование 750 связистов, дислоцирующихся в городе Шторков, пишет RBB24.

Анастасия служит в армии с 23 лет, но все это время, по ее словам, она ощущала себя неполноценной и два года назад решилась на курс гормонотерапии и операцию по смене пола.

Подчиненные первого трансгендера в армии Германии спокойно восприняли решение командования, передает "Уралинформбюро".