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Автоэксперты назвали десятку самых ненадежных машинСегодня в 11:28

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Доверия нет даже легендам.

Эксперты издания Consumer Reports назвали десятку автомобилей, которые наиболее подвержены поломкам. Рейтинг основывается на отчетах 640 тысяч владельцев машин о неполадках, сообщает "Уралинформбюро".

Возглавляет список Chevrolet Camaro. Владельцы легендарной марки чаще всего жалуются на проблемы с трансмиссией, электрикой и приводом. В ТОП-3 также вошли Mercedes-Benz GLC (тормозная система, рулевое управление и подвеска) и Jaguar F-Pace (трансмиссия и электрика, посторонние шумы в салоне).

Далее в антирейтинге идут внедорожник GMC Acadia, который нередко демонстрирует проблемы с приводом, силовой установкой и электрикой, и хэтчбек Fiat 500 (электрика, двигатель, тормоза).

В десятку самых ненадежных помимо вышеназванных авто вошли Ford Focus и Ford Fiesta, Volvo XC90, Cadillac Escalade и электрокар Tesla Model X.

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