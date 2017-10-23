С подачи уральских священников.

Курс "Нравственные основы семейной жизни" может войти в обязательную школьную программу. Решение по этому вопросу Минобрнауки примет в ноябре на заседании учебно-методического объединения по общему образованию, пишет "Коммерсант".

Ввести новый курс в школу попросила глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Разработали содержание новой дисциплины екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня из Среднеуральска Нина Крыгина.

По задумке создателей, курс поможет старшеклассникам освоить "систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре", и подготовиться "к созданию крепкой многодетной счастливой семьи". Замминистра образования и науки Татьяна Синюгина отнеслась к предложению положительно.

Семейным ценностям с подачи РПЦ школьников в некоторых регионах страны обучают с 2009 года, передает "Уралинформбюро". А с 2012 года в обязательную школьную программу включен курс "Основы религиозных культур и светской этики".