В рамках региональной программы капремонта.

К 2020 году в Тюменской области не останется лифтов "старше" 25 лет. Подъемники приближающиеся к этому возрасту будут оперативно меняться в рамках региональной программы капитального ремонта.

В ходе ее первого этапа - с 2015 по 2017 год - в Тюменской области было обновлено 255 лифтов, на очереди еще 88, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы приступили к реализации программы капремонта позже других регионов - в конце 2015-го, - говорит глава ведомства Михаил Гилев. – Это позволило заранее подготовить проекты, площадки, накопить определенный денежный запас, так называемую подушку безопасности, и сделать рывок по лифтам, срок технической эксплуатации которых истек".

Благодаря господдержке на капремонт - 20% от стоимости работ и услуг из средств областного бюджета - и упомянутой "подушке безопасности", можно задуматься о заблаговременной подготовке к ремонту лифтов. Например, на 23 году работы подъемника делать проект, отбирать подрядчика и приступать к ремонту – предварительно, а не в момент наложения ограничений на эксплуатацию лифта.

Все устанавливаемые в рамках капремонта кабины отвечают стандартам технического регламента Таможенного союза: они безопасны, энергоэффективны, управляются компьютером и приспособлены для инвалидов.