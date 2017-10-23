Сотрудники "Пурнефтегаза" сразились с поколением энергоэффективныхСегодня в 14:50
- Текст
В интеллектуальной игре.
Брейн-ринг "Поколение энергоэффективных 2030" собрал будущих и действующих сотрудников ООО "Пурнефтегаз". Мозговой штурм для учеников "Роснефть-классов", молодых специалистов и опытных производственников из процессных управлений предприятия прошел в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Вопросы интеллектуальной игры были посвящены теме энергосбережения. Для успешных ответов требовались школьные знания по истории и физике, а также умение логически мыслить. И победителям, и участникам вручили призы и подарки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
Руководство и коллектив ООО "РН-Пурнефтегаз" поддерживают идею бережного отношения к природе. В Год экологии, объявленный Президентом РФ в 2017 году, на предприятии принят план мероприятий, в котором немалое внимание уделено воспитанию экологической культуры у подрастающего поколения.
В марте более 30 детей работников "Пурнефтегаза" приняли участие в конкурсе детского рисунка "Береги планету Земля", также предприятие поддержало энергосберегающую акцию "Час Земли".
В течение года дополнительные энергосберегающие мероприятия сэкономят около 3,5 миллиона рублей, ожидаемый экономический эффект от реализации программы энергосбережения в 2017 году составит порядка 317 миллионов рублей.
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводился в сентябре - октябре 2017 года при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", Министерства культуры России и фонда "Росконгресс". По всей стране прошли семейные праздники, в образовательных учреждениях провели тематические уроки и "Неделю энергосбережения", а также творческие и научно-исследовательские конкурсы, квесты и викторины. Предприятия ТЭК в рамках дней открытых дверей продемонстрировали энергосберегающие технологии.
Особенностью программы фестиваля #ВместеЯрче в этом году стала интеграция с программой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Годом экологии. Главная тема фестиваля – "Поколение энергоэффективных 2030".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:58
Кыштымец пытал приятеля раскаленным утюгом
Ради выпивки.Сегодня в 16:55
Антипинский НПЗ получил звание "Лидер промышленности РФ"
В номинации "Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность".Сегодня в 16:37
Новый российский лоукостер долетел до Екатеринбурга
"Азимут" будет летать на Урал дважды в неделю.Сегодня в 16:33
"Мертвый" бывший зэк подал в суд на тюрьму из-за эрекции
Продолжавшейся четверо суток.Сегодня в 16:17
Югорчанина арестовали за избиение брата до смерти
Ему грозит 15 лет колонии.Сегодня в 16:11
Пятитонному молоту ВСМПО придадут былую форму
"В честь" его 60-летия.Сегодня в 16:03
Уличить женщину во лжи помогут сообщения
Со словами-"маркерами".Сегодня в 15:54
Ведущей радиостанции "Эхо Москвы" вонзили в горло нож
Нападавшего задержали.Сегодня в 15:41
Обвиняемый в убийстве бас-гитариста группы "Любэ" избежал тюрьмы
Но ему ограничили свободу.Сегодня в 15:39
Екатеринбургская телебашня упадет в апреле
Её ждет "направленное обрушение".Сегодня в 15:34
Голодец и Васильева поспорят в Екатеринбурге о поддержке вузов
В компании Грефа.Сегодня в 15:33
Студент ВСАМТ взял серебро "Абилимпикса"
Наградой юноше станет гарантированное трудоустройство.Сегодня в 15:33
Эксперты назвали самые надежные автомобили современности
"Азиатам" равных нет.Сегодня в 15:19
Юные футболисты из Магнитогорска отравились в Ревде
Начата прокурорская проверка.Сегодня в 15:10
Югорчанин задушил землячку около кинотеатра в Екатеринбурге
Труп он вывез за 200 километров от города.
Главные новости
- Сегодня в 15:54Ведущей радиостанции "Эхо Москвы" вонзили в горло нож
- Сегодня в 15:39Екатеринбургская телебашня упадет в апреле
- Сегодня в 15:34Голодец и Васильева поспорят в Екатеринбурге о поддержке вузов
- Сегодня в 14:46Уральские энергетики пообещали отопительный сезон без потерь
- Сегодня в 13:10На Урале назначили нового главного таможенника
Аналитика
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.
Храм-на-пруду слили
Финал одного спектакля.