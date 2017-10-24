Сотрудники "Пурнефтегаза" сыграли с поколением энергоэффективных23 октября в 14:50
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В интеллектуальную игру.
Брейн-ринг "Поколение энергоэффективных 2030" собрал будущих и действующих сотрудников ООО "Пурнефтегаз". Мозговой штурм для учеников "Роснефть-классов", молодых специалистов и опытных производственников из процессных управлений предприятия прошел в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Вопросы интеллектуальной игры были посвящены теме энергосбережения. Для успешных ответов требовались школьные знания по истории и физике, а также умение логически мыслить. И победителям, и участникам вручили призы и подарки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
Руководство и коллектив ООО "РН-Пурнефтегаз" поддерживают идею бережного отношения к природе. В Год экологии, объявленный Президентом РФ в 2017 году, на предприятии принят план мероприятий, в котором немалое внимание уделено воспитанию экологической культуры у подрастающего поколения.
В марте более 30 детей работников "Пурнефтегаза" приняли участие в конкурсе детского рисунка "Береги планету Земля", также предприятие поддержало энергосберегающую акцию "Час Земли".
В течение года дополнительные энергосберегающие мероприятия сэкономят около 3,5 миллиона рублей, ожидаемый экономический эффект от реализации программы энергосбережения в 2017 году составит порядка 317 миллионов рублей.
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводился в сентябре - октябре 2017 года при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", Министерства культуры России и фонда "Росконгресс". По всей стране прошли семейные праздники, в образовательных учреждениях провели тематические уроки и "Неделю энергосбережения", а также творческие и научно-исследовательские конкурсы, квесты и викторины. Предприятия ТЭК в рамках дней открытых дверей продемонстрировали энергосберегающие технологии.
Особенностью программы фестиваля #ВместеЯрче в этом году стала интеграция с программой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Годом экологии. Главная тема фестиваля – "Поколение энергоэффективных 2030".
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