Ограждения "варят" невьянские зэки.

Улицы городов Свердловской области в скором времени украсят декоративные ограждения, изготовленные в местах лишения свободы. Над выполнением долгосрочного заказа трудятся 12 человек, отбывающих наказание в ИК-46 (Невьянск), рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.

На первом этапе планируется поставка в муниципалитеты 2 000 секций ограждений. При этом в день на производственном участке колонии могут изготовить 30 штук, рабочий цикл подразумевает и проведение покрасочных работ.

"Стоит отметить, что все трудоустроенные осужденные, задействованные на производственных участках, проходят обучение. Производственные цеха колонии укомплектованы современным оборудованием, что позволяет постоянно улучшать качество, расширять ассортимент, а так же увеличивать количество производимой продукции", - добавил Александр Левченко.