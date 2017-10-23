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Свердловские города украсят решетками из мест лишения свободыСегодня в 13:15

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Ограждения "варят" невьянские зэки.

Улицы городов Свердловской области в скором времени украсят декоративные ограждения, изготовленные в местах лишения свободы. Над выполнением долгосрочного заказа трудятся 12 человек, отбывающих наказание в ИК-46 (Невьянск), рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.

На первом этапе планируется поставка в муниципалитеты 2 000 секций ограждений. При этом в день на производственном участке колонии могут изготовить 30 штук, рабочий цикл подразумевает и проведение покрасочных работ.

"Стоит отметить, что все трудоустроенные осужденные, задействованные на производственных участках, проходят обучение. Производственные цеха колонии укомплектованы современным оборудованием, что позволяет постоянно улучшать качество, расширять ассортимент, а так же увеличивать количество производимой продукции", - добавил Александр Левченко.

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