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Челябинские школы обирают родителейСегодня в 13:35

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Требуют до 50 000 в год.

Школы Челябинска уличили в незаконных денежных сборах с родителей учеников. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, в городских гимназиях №23, 76 и лицее №77 детей, не проживающих на закрепленной территории, зачисляли в 1 класс только после оплаты "добровольных пожертвований". В гимназии №23 их размер достигал 50 000 рублей, в гимназии №76 – 15 000 рублей, в лицее №77 – 12 000 рублей.

Кроме "вступительных взносов" родителей заставляли делать отчисления и в фонды школ. Ежегодно 1 000 рублей должны были отдавать родители учеников школы №39, в лицее №77 эта сумма составила 6 000 рублей, в гимназии №76 – 7 000 рублей. Более того, родительские средства шли на оплату работ и услуг, финансирование которых осуществляется из городского бюджета: ремонт помещений, замену окон.

В лицее №77 за счет родителей оплачивались курсы повышения квалификации педагогов, публикации статей в журналах, услуги связи и Интернета.

В школе №39 незаконный сбор пытались получить с ребенка-сироты. По данному факту прокурор Тракторозаводского района Челябинска внес представление директору.

Прокурор Ленинского района южноуральской столицы обнаружил нарушения законодательства о благотворительной деятельности в общественном фонде развития лицея №77 "Пладис". Там была установлена сумма пожертвований, от родителей требовали погашения задолженности.

Ведомство проверило 20 обращений горожан по поводу восьми образовательных организаций. Жалобы поступили на "горячую линию" Общественной палаты. По выявленным нарушениям закона в горобраз внесены представление. Работа по другим обращениям продолжается.

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