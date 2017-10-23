Высокого градуса.

Представители ведущих свердловских энергетических компаний отчитались о готовности к работе в осенне-зимний период. По словам первого заместителя регионального министра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова, электроэнергетический комплекс Среднего Урала, как и в предыдущие годы, подошел к холодам во всеоружии.

"Выполнены все ремонтные и инвестиционные программы. Создан необходимый запас материалов, топлива. Проведены противоаварийные тренировки. Паспорта готовности получены практически всеми энергокомпаниями. По состоянию на утро 23 октября 2017 года тепло подано во все муниципалитеты, идет обычная планомерная работа", - сообщил собеседник "Уралинформбюро".

Генеральный директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов отметил, что ремонтная программа по всем видам деятельности, запланированная на текущий год, выполнена в полном объеме: "Что касается электросетевого комплекса, заменено более 230 километров воздушных линий. Проведен большой объем по ремонту трансформаторных подстанций, котлов и котлоагрегатов".

Свердловские энергетики пообещали, что серьезных проблем, связанных с авариями на энергообъектах, в текущем осенне-зимнем сезоне не будет. А потому ожидать повторения прошлогоднего инцидента, когда в декабре район Екатеринбурга Уралмаш остался без электроэнергии, не приходится.

"Тогда был обрыв грозотроса. В этом году практически на всех линиях 110 киловольт, которые питают Екатеринбург, Тагил и так далее, по результатам обследования произведены замены грозотросов. Надеемся, что такого не повторится", - сообщил Чикризов.

Он подчеркнул, что вопрос не в погоде, а в умении оперативно реагировать: "При приемке к зиме обязательный этап – это противоаварийная подготовка в любой компании. Кроме того, проводятся межведомственные тренировки. Отрабатывается ликвидация необходимых угроз. Какая бы погода ни была, вопрос не в том, будут аварии или нет, а в скорости их устранения и минимизации негативных последствий".

Отдельно разговор зашел о ситуации в Кировграде, известном своей высокой аварийностью на энергообъектах.

"Действительно, аварийность довольно высокая. Она связана с тем, что мы обслуживаем сети водоснабжения и водоотведения в полном объеме, а также почти полностью теплоснабжение. Протяженность сетей большая. Сети очень старые. Не лучшее качество исходной воды, что тоже влияет на состояние трубопроводной системы. Тем не менее, в этом году мы выполнили довольно большой объем работ по перекладке сетей и на следующий год запланировали программу. Надеюсь, это позволит уменьшить количество аварий. В принципе, у нас из года в год количество аварий сокращается. При уменьшении их числа меняется и качественный состав аварий. Он становится меньшего объема, чем это был раньше", - рассказал Дмитрий Буданов.

Стоит добавить, что износ тепловых сетей в Свердловской области составляет порядка 70%, в Екатеринбурге – 65%.

"Понятно, что это бухгалтерский износ. Есть трубопроводы, которые пролежали 50 лет и находятся в нормальном трудоспособном состоянии. А есть такие, которые через два года приходится менять. Здесь зависит от эксплуатации, грунтов и так далее", - уточнил Игорь Чикризов.