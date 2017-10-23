Апелляционная жалоба отклонена.

Тюменский облсуд подтвердил законность требования природоохранной прокуратуры о проведении ООО "Тюмень Водоканал" непрерывной очистки сточных вод от паразитов. Решение об отклонении апелляционной жалобы предприятия было принято 23 октября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее тюменская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила в отобранных в рамках проверки пробах воды, сбрасываемых в реку Тура, жизнеспособные яйца гельминтов Opisthorchis felineus, являющиеся причиной возникновения описторхоза.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что "Тюмень Водоканал" не использует предусмотренные санитарными правилами гарантированные индустриальные методы очистки сточных вод от гельминтов. В адрес генерального директора организации было внесено представление об устранении нарушений закона.

"Однако мер к его исполнению принято не было. Тогда тюменский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд. В рамках судебного разбирательства природоохранной прокуратурой были привлечены специалисты Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора с целью проверки канализационно-очистных сооружений. В экспертном заключении по итогам проверки указано о несоответствии в полной мере нормативным актам методов очистки сточных вод, применяемых ООО "Тюмень Водоканал". 25 июля 2017 года Ленинский районный суд Тюмени по результатам рассмотрения гражданского дела удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объеме", - пояснили в пресс-службе областного ведомства.

Суд обязал "Тюмень Водоканал" исключить сброс в реку Туру сточных вод без проведения их непрерывной дезинвазии индустриальными методами, которые гарантированно исключают содержание паразитов в воде. Сегодня его решение вступило в силу и подлежит исполнению.

"Мы не оспариваем законность требований о непрерывной очистке сточных вод от паразитов и применяем для этого предусмотренную проектом очистных сооружений канализации технологию, которая всегда была эффективной, - сообщил агентству пресс-секретарь компании Иван Камельских. - Сейчас многие региональные водоканалы попали в законодательную ловушку, связанную с изменениями санитарных норм, в которых не нашли отражения те технологии, которые давно подтвердили свою эффективность и использовались десятилетиями. Эти изменения в санитарных правилах стали темой дискуссии среди экспертов в сфере водоснабжения и водоотведения России. Насколько нам известно, уже подготовлен проект изменений СанПиН, который поддержал Минстрой РФ. Как только эти изменения будут приняты, используемая в Тюмени технология снова будет легитимной".

Ранее по теме:

"Тюмень Водоканал" пойдет с яйцами гельминтов в суд

"Тюмень Водоканалу" запретили сбрасывать в Туру стоки с яйцами гельминтов