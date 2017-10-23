В компании Грефа.

В Екатеринбург 27 октября с официальным визитом прибудут вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и глава Сбербанка Герман Греф. Они примут участие в заседании Международного совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов страны.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, мероприятие состоится 27-28 октября в Доме Севастьянова. Ожидается, что в нем примут участие глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, а также представители 21 ведущего вуза страны. Детали мероприятия не уточняются, программа будет известна позднее.

Стоит добавить, что совет курирует проект "5-100", предполагающий ежегодное бюджетное финансирование 21 российского университета. Планируется, что благодаря такой мере поддержки к 2020 году пять российских вузов смогут попасть в мировой ТОП-100 лучших университетов.

Ранее Ольга Васильева предложила перераспределить финансирование между шестью эффективными вузами-участниками проекта. Однако Ольга Голодец пообещала оставить УрФУ, ТюмГУ и ЮУрГУ в программе "5-100". Она подчеркнула, что формула предполагает финансовую поддержку всех учебных заведений.