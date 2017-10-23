Наградой юноше станет гарантированное трудоустройство.

Студент третьего курса Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума Кирилл Батраков стал серебряным призером "Абилимпикса". В Свердловской области во второй раз прошел региональный этап Национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году заявки на участие подали 86 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Выполнение конкурсных заданий по 12 направлениям оценивали более 80 членов жюри – преподаватели, мастера производственного обучения образовательных учреждений и независимые эксперты.

В компетенции "Электромонтаж" второе место третьекурсник ВСАМТ Кирилл Батраков. Золото ему не дали из-за досадной ошибки.

"По заданию в компетенции "Электромонтаж" нужно было собрать электрическую схему освещения за три часа, - рассказала эксперт чемпионата, преподаватель электротехнических дисциплин ВСАМТ Мирра Пашевич. - Оценивались правильность монтажа, его эстетичность и качество сборки. Кирилл, увы, нарушил правила техники безопасности - зачищал провода на колене, за что потерял несколько баллов".

Стоит отметить, что принципиальное правило чемпионата "Абилимпикс" состоит в том, что каждый его участник должен быть трудоустроен.

"Безусловно, перед нами стоит задача оказать содействие всем выпускникам. Но тем, кто получил медали, став победителем или призером чемпионатов профессионального мастерства, отдается особое приоритетное право на трудоустройство. В целом же мы помогаем всем участникам, продемонстрировавшим высокий уровень в своих компетенциях. Мы работаем непосредственно с работодателями, показываем, насколько ребята готовы к тому, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности", - отметил начальник отдела профобразования и госзадания регионального министерства образования Альберт Шавалиев.