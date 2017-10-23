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Эксперты назвали самые надежные автомобили современностиСегодня в 15:33

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"Азиатам" равных нет.

Вслед за рейтингом самых ненадежных автомобилей эксперты издания Consumer Reports составили список машин, к которым у владельцев возникает меньше всего претензий. Десятка современных авто, на которые можно положиться, сформирована на основе отчетов 640 тысяч пользователей, сообщает "Уралинформбюро".

Самым надежным эксперты называют пятиместный Kia Niro. Второе место досталось Subaru BRZ, третье – Lexus ES, четвертое - Lexus GS, замыкает ТОП-5 Audi Q3.

В рейтинг также вошли популярный во многих странах, включая Россию, внедорожник Toyota RAV4, еще один представитель Lexus – модель IS, Prius V и Prius С от Toyota, а также Infiniti Q70.

Составляя список самых надежных авто, эксперты исследовали 17 проблемных областей машины – от крупных неполадок до нареканий к долговечности внутренней отделки. Помимо отчетов автовладельцев учитывались результаты тестирования моделей самими аналитиками.

Ранее эксперты Consumer Reports обнародовали рейтинг самых ненадежных машин. Его возглавляет Chevrolet Camaro. В ТОП-3 также вошли Mercedes-Benz GLC и Jaguar F-Pace.

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