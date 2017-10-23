Со словами-"маркерами".

Выяснить, лжет ли женщина, помогут ее тексты в мессенджерах. К такому выводу пришли ученые Корнеллского университета в США, пишет The Times.

Исследователи изучили сообщения 1 703 человек обоих полов. Оказалось, что лживые послания мужчин практически не отличаются от правдивых, но в них чаще мелькают слова "конечно" и "наверное".

Женщины в "обманках" больше употребляют наречие "возможно", местоимение "я" и глагол "стараться". При этом в посланиях с ложью представительницы прекрасного пола используют 9,2 слова против 8 слов в правдивых, передает "Уралинформбюро".